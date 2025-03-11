Раскрыта финансовая пирамида: новая схема обмана клиентов

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Екатеринбурге обнаружена компания, работающая по принципам финансовой пирамиды.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия

Она предлагает новым клиентам инвестировать в аренду пауэрбанков, но не гарантирует получение дохода. Проект называется Rainbow Shared Energy (RSE) и предоставляет клиентам портативные аккумуляторы. Чтобы развивать бизнес, людям предлагают вложиться в компанию с минимальным взносом в 400 долларов.

Представители компании общаются с клиентами через социальные сети и мессенджеры, активно продвигая проект для привлечения новых участников. Известно, что схема работает и в других регионах.

Управление Уральского ГУ Банка России отметило, что схема "приведи друга" является одним из признаков финансовой пирамиды, как и отсутствие гарантии дохода. Доход в таком проекте формируется только за счет новых участников, причем никаких официальных договоров о привлечении средств не заключается, передает e1.ru.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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