Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плейлист короля: Карл III раскрыл, какая музыка его вдохновляет
Грозный, но уязвимый? Почему "Адмирал Нахимов" зависит от поддержки с воздуха
Ленивые вареники в мультиварке — нежные, как облачко, готовим за 15 минут
Как вырастить сладкую и сочную редиску? Запомните эти 5 правил
Почувствуйте себя барменом: топ-5 супер-простых домашних ликёров, которые стоит попробовать
Как обычный массаж спасает от выпадения волос: несложный лайфхак
Заброшенная дача? Готовьтесь к штрафу до 50 тысяч рублей
Орлова рассказала о сыне: почему он не любит сниматься и до сих пор живёт с мамой
ТОП-5 самых ненавистных школьных предметов детей СССР

Раскрыта финансовая пирамида: новая схема обмана клиентов

1:03
Экономика

В Екатеринбурге обнаружена компания, работающая по принципам финансовой пирамиды.

Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия

Она предлагает новым клиентам инвестировать в аренду пауэрбанков, но не гарантирует получение дохода. Проект называется Rainbow Shared Energy (RSE) и предоставляет клиентам портативные аккумуляторы. Чтобы развивать бизнес, людям предлагают вложиться в компанию с минимальным взносом в 400 долларов.

Представители компании общаются с клиентами через социальные сети и мессенджеры, активно продвигая проект для привлечения новых участников. Известно, что схема работает и в других регионах.

Управление Уральского ГУ Банка России отметило, что схема "приведи друга" является одним из признаков финансовой пирамиды, как и отсутствие гарантии дохода. Доход в таком проекте формируется только за счет новых участников, причем никаких официальных договоров о привлечении средств не заключается, передает e1.ru.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
Садоводство, цветоводство
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Заброшенная дача? Готовьтесь к штрафу до 50 тысяч рублей
Орлова рассказала о сыне: почему он не любит сниматься и до сих пор живёт с мамой
ТОП-5 самых ненавистных школьных предметов детей СССР
Одно упражнение – и холестерин падает на 20%: разбираемся, что это за чудо-фитнес
Революция в уборке: 8 предметов, которые можно выбросить, не думая
Сарик Андреасян потребовал извинений от студентов киношколы после скандала
От Черчилля до виноградников – чем удивит этот город в Кенте
Как я чуть не угробил мотор, решив “сэкономить” на масле.
Раскрыта финансовая пирамида: новая схема обмана клиентов
Прорыв в фармакологии: синтезирована молекула для лечения депрессии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.