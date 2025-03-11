Готовьте кошельки: вот почему цены на овощи достигли пика и как долго это продлится

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на овощи в России достигли рекордных значений из-за роста тарифов и санкций, ограничивающих доступ к семенной базе, сообщил директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

По его словам, подорожание огурцов и помидоров связано с увеличением расходов на газ и электроэнергию, необходимых для отопления теплиц и освещения растений в регионах с коротким световым днем.

Кроме того, на рынок повлияла нехватка импортных семян, удобрений и средств защиты растений. Импортозамещение требует времени — для селекции новых гибридов потребуется около пяти лет, пишет Ura.ru.

Осенью цены традиционно растут из-за сокращения предложения, достигая пика к февралю. Однако уже в марте-апреле ожидается снижение стоимости на фоне подключения парников, начала сезона в южных регионах и увеличения поставок из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).



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