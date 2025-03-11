Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи
Любовь и границы: что делать, если собака пытается захватить вашу постель
Объявление, которое никто не заметит: главная ошибка при продаже авто
Муравьи в теплице? Узнайте, какую опасность они скрывают
Грибной суп с изюминкой — попробуете раз, и другой рецепт уже не нужен
Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным

Трамп готовит почву: санкции против России могут смягчить

0:37
Экономика

Советники американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность ослабления санкционного давления на Россию, включая смягчение ограничений на её нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

В то же время депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что отмена санкций в большей степени выгодна самому ЕС, поскольку европейская экономика нуждается в дешёвых российских энергоресурсах.

Он подчеркнул, что Словакия не может заблокировать санкции, но продолжает убеждать европейских лидеров в их вреде.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Последние материалы
Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным
Сбежала из тени: Жизель Бюндхен дала редкий комментарий о жизни с Томом Брэди
Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее
Купе, распашной или угловой? Как выбрать шкаф, который прослужит долгие годы без проблем
Нановакцина против инфаркта: революция в борьбе с атеросклерозом
Группа Ghost запретит фанатам приносить смартфоны на концерты — причина удивляет
Патриотизм под запретом: российскую чемпионку отстранили за фото в честь 9 Мая
Не умеет копить: из-за долгов Саша Бортич снималась в проходных фильмах
Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна
Никаких дворцов: как на самом деле живёт народная артистка СССР Эдита Пьеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.