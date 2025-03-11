Советники американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность ослабления санкционного давления на Россию, включая смягчение ограничений на её нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что отмена санкций в большей степени выгодна самому ЕС, поскольку европейская экономика нуждается в дешёвых российских энергоресурсах.
Он подчеркнул, что Словакия не может заблокировать санкции, но продолжает убеждать европейских лидеров в их вреде.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.