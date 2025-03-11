Трамп готовит почву: санкции против России могут смягчить

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Советники американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность ослабления санкционного давления на Россию, включая смягчение ограничений на её нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

В то же время депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что отмена санкций в большей степени выгодна самому ЕС, поскольку европейская экономика нуждается в дешёвых российских энергоресурсах.

Он подчеркнул, что Словакия не может заблокировать санкции, но продолжает убеждать европейских лидеров в их вреде.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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