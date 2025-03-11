Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрыли секрет о мозге: лучший способ улучшить память после 60 лет
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Забудьте про визу, но не про солнцезащитный крем: куда теперь можно лететь без лишних документов
Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде
Собачья ревность — как она проявляется и как научиться жить с этим
Поклонники в шоке: Елена Шейдлина объявила о расставании с мужем после 15 лет отношений
Как выращивать ежевику так, чтобы она в первый год давала сверхурожай — расскажем все
Ленинград-1972: радиация, сбои и скрытые аномалии, которые шокируют до сих пор
Как обустроить домашний офис, чтобы работать продуктивно и без усталости

Бокал шампанского станет дороже золота: Трамп взвинтит цены на европейские деликатесы

0:40
Экономика

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из ЕС может серьёзно ударить по поставкам европейского сыра и вина в США, сообщает Financial Times.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

Производители предупреждают, что в случае 25-процентных тарифов, особенно на шампанское и пармезан, объемы импорта резко сократятся, а цены для американцев значительно возрастут.

Глава итальянской компании Granarolo Филиппо Марчи подчеркнул, что такие меры нанесут серьёзный ущерб отрасли.

Аналитики Rabobank также прогнозируют негативные последствия для рынка, если ограничения вступят в силу.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Еда и рецепты
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола Аудио 
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности Аудио 
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
Садоводство, цветоводство
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Почему Панцирь-С1 называют убийцей умных бомб: разгадываем технологический ребус от тульских инженеров Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Ученые раскрыли секрет о мозге: лучший способ улучшить память после 60 лет
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Забудьте про визу, но не про солнцезащитный крем: куда теперь можно лететь без лишних документов
Бокал шампанского станет дороже золота: Трамп взвинтит цены на европейские деликатесы
Секрет праздничного счастья: говядина, огурцы и немного волшебства на сковороде
Собачья ревность — как она проявляется и как научиться жить с этим
Поклонники в шоке: Елена Шейдлина объявила о расставании с мужем после 15 лет отношений
Как выращивать ежевику так, чтобы она в первый год давала сверхурожай — расскажем все
Ленинград-1972: радиация, сбои и скрытые аномалии, которые шокируют до сих пор
Как обустроить домашний офис, чтобы работать продуктивно и без усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.