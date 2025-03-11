Бокал шампанского станет дороже золота: Трамп взвинтит цены на европейские деликатесы

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из ЕС может серьёзно ударить по поставкам европейского сыра и вина в США, сообщает Financial Times.
Производители предупреждают, что в случае 25-процентных тарифов, особенно на шампанское и пармезан, объемы импорта резко сократятся, а цены для американцев значительно возрастут.
Глава итальянской компании Granarolo Филиппо Марчи подчеркнул, что такие меры нанесут серьёзный ущерб отрасли.
Аналитики Rabobank также прогнозируют негативные последствия для рынка, если ограничения вступят в силу.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
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Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.