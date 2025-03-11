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Латвия подбивает Евросоюз конфисковать российские активы

0:39
Экономика

Европейские власти рассматривают возможность конфискации дополнительных российских активов, сообщает Politico.

флаг европейского союза
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
флаг европейского союза

Речь идёт о 200 миллиардах евро резервов Центрального банка России, которые могут быть использованы на финансирование нужд Украины.

Инициатором этого предложения стал глава Банка Латвии Мартиньш Казакс, однако среди представителей ЕС его поддержали не все.

Несмотря на разногласия, Франция уже выделила Украине новый пакет военной помощи на 195 миллионов евро, финансируемый за счёт процентов с замороженных российских активов.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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