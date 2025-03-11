Американский рынок акций в панике: почему инвесторы нервничают

На рынке акций США был зафиксирован худший день в этом году.
Согласно Bloomberg, технологический сектор понес наибольшие потери, и совокупная капитализация компаний из индекса NASDAQ 100 сократилась на $1 трлн. Бенчмарк может завершить день с наихудшим результатом с 2022 года.
Падение произошло после того, как президент США Дональд Трамп не исключил возможность рецессии в интервью телеканалу Fox News 9 марта. Он отметил, что для экономики США начинается "переходный период", связанный с введением пошлин на импорт. На вопрос о рецессии в 2025 году Трамп сказал: "Я ненавижу делать такие прогнозы", добавив, что результаты его политики станут видны не сразу, пишет РБК.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.