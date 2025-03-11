Американский рынок акций в панике: почему инвесторы нервничают

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На рынке акций США был зафиксирован худший день в этом году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Согласно Bloomberg, технологический сектор понес наибольшие потери, и совокупная капитализация компаний из индекса NASDAQ 100 сократилась на $1 трлн. Бенчмарк может завершить день с наихудшим результатом с 2022 года.

Падение произошло после того, как президент США Дональд Трамп не исключил возможность рецессии в интервью телеканалу Fox News 9 марта. Он отметил, что для экономики США начинается "переходный период", связанный с введением пошлин на импорт. На вопрос о рецессии в 2025 году Трамп сказал: "Я ненавижу делать такие прогнозы", добавив, что результаты его политики станут видны не сразу, пишет РБК.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.