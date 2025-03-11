Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли микропластик в мозге: вот как он туда попадает
Чистота воды и воздуха в зоне разлива нефтепродуктов: Роспотребнадзор продолжает мониторинг
Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах
Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий
Ребёнок из прошлого: загадка древнего захоронения, которое изменило науку
Не дышать в трубку — не значит не пьян: чем грозит отказ от проверки
Юрий Лоза высказался о Чаке Норрисе, которому исполнилось 85 лет
Новый виток цен на квартиры? Что будет, если расширят семейную ипотеку
Борщ станет в 100 раз вкуснее: шеф-повара раскрыли тайну идеального рецепта — добавьте всего 5 штук

Гендерный разрыв в 2024 году: женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин

1:28
Экономика

В 2024 году женщины-фрилансеры в России зарабатывали вдвое меньше мужчин, по данным исследования сервиса Solar Staff.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Анализ более 50 тысяч аккаунтов фрилансеров показал, что в 2023 году среднемесячные доходы мужчин составили 47 163 рубля, а женщин — 44 303 рубля. В 2024 году доходы мужчин выросли на 15%, достигнув 54 326 рублей, в то время как доходы женщин остались на том же уровне.

Среди индивидуальных предпринимателей разница в доходах была еще более выраженной: в 2023 году женщины зарабатывали на 61% меньше — 128 940 рублей против 208 150 рублей у мужчин. В 2024 году мужчины увеличили доход до 239 000 рублей, тогда как женщины потеряли в доходах, снизившись до 119 920 рублей.

Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий объяснил разрыв в доходах различиями в специализациях, двойной нагрузкой женщин, гендерными стереотипами и ограниченным доступом к крупным проектам, пишет "Лента".

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги — на специализированных онлайн-ресурсах, через газетные объявления или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Садоводство, цветоводство
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге Аудио 
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Красота и стиль
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Последние материалы
Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий
Ребёнок из прошлого: загадка древнего захоронения, которое изменило науку
Не дышать в трубку — не значит не пьян: чем грозит отказ от проверки
Юрий Лоза высказался о Чаке Норрисе, которому исполнилось 85 лет
Гендерный разрыв в 2024 году: женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин
Новый виток цен на квартиры? Что будет, если расширят семейную ипотеку
Борщ станет в 100 раз вкуснее: шеф-повара раскрыли тайну идеального рецепта — добавьте всего 5 штук
Домашняя эпиляция как в салоне: простые советы для идеальной гладкости кожи
Живая грелка, природный антистресс: почему кошки так полезны
Какие овощи можно сажать вместе? Лучшие сочетания для богатого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.