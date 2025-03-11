Гендерный разрыв в 2024 году: женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин

В 2024 году женщины-фрилансеры в России зарабатывали вдвое меньше мужчин, по данным исследования сервиса Solar Staff.
Анализ более 50 тысяч аккаунтов фрилансеров показал, что в 2023 году среднемесячные доходы мужчин составили 47 163 рубля, а женщин — 44 303 рубля. В 2024 году доходы мужчин выросли на 15%, достигнув 54 326 рублей, в то время как доходы женщин остались на том же уровне.
Среди индивидуальных предпринимателей разница в доходах была еще более выраженной: в 2023 году женщины зарабатывали на 61% меньше — 128 940 рублей против 208 150 рублей у мужчин. В 2024 году мужчины увеличили доход до 239 000 рублей, тогда как женщины потеряли в доходах, снизившись до 119 920 рублей.
Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий объяснил разрыв в доходах различиями в специализациях, двойной нагрузкой женщин, гендерными стереотипами и ограниченным доступом к крупным проектам, пишет "Лента".
Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги — на специализированных онлайн-ресурсах, через газетные объявления или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями.
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