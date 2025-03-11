Производители пива повышают отпускные цены

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московская пивоваренная компания и "Балтика" объявили о повышении отпускных цен на свою продукцию на 10-15%. Причины этого — рост акцизов и нестабильный курс валют.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

С начала 2025 года "Балтика" уже увеличивала цены на 10%. К тому же акциз на пиво крепостью 0,5-8,6% поднялся с 26 до 30 рублей за литр.

Эксперт Алексей Небольсин отметил, что также подорожали бутылки и гофротара. Из-за низкого производства отечественного хмеля компании вынуждены импортировать сырье за валюту, что также влияет на рост цен. Почти все российские производители уже повысили отпускные цены на пиво.

Представитель одной из крупных пивоваренных компаний добавил, что на цены оказывают влияние высокая ключевая ставка Центробанка и общий уровень инфляции.

Игорь Хавский, совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher, подчеркнул необходимость повышения зарплат сотрудников, так как они составляют до 40% от общих затрат, пишет "Ъ".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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