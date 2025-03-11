Аналитики предсказывают новый виток цен на пальмовое масло

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшем будущем пальмовое масло будет оставаться на высоком уровне цен из-за замедления производства и роста объемов биодизеля в Индонезии, которая является главным производителем этого масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пальмовое масло

Reuters сообщает, что пальмовое масло играет важную роль в мировой экономике, занимает более половины всех поставок растительных масел и особенно востребовано на развивающихся рынках.

Аналитик Дораб Мистри отметил, что после долгих лет, когда пальмовое масло было доступным, сейчас наблюдается его замедление в производстве. Индонезия активно использует его для биодизеля, так что о скидках в 400 долларов за тонну можно забыть — они прошли.

В Индии, где пальмовое масло импортируется в больших объемах, цены на него уже превысили стоимость сырого соевого масла. На прошлой неделе индийцы платили 1185 долларов за тонну, а в 2019 году цена была менее 500 долларов.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из кости этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Оба вида масла относятся к группе растительных масел тропического происхождения, так же как и кокосовое. Их производят в основном в Малайзии и Индонезии. Небольшое количество также производится в Чаде, Либерии, Гане, Колумбии, Нигерии и Таиланде.





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