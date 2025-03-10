Торговые войны и инфляция: почему бренды отказываются от повышения цен

6:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция ускоряется, торговые войны набирают обороты, а доверие потребителей к экономике снижается. Это тревожный сигнал для бизнеса.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

В прошлом месяце инфляция в США достигла самого высокого уровня с июня, превысив 3%. Цены в продуктовых магазинах остаются высокими — только яйца за месяц подорожали на 15,2%, согласно данным Индекса потребительских цен за январь. Walmart, считающийся индикатором состояния американской экономики, предупредил о замедлении роста продаж.

Тем временем торговые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа в отношении Китая, Канады и Мексики, могут обойтись американским семьям в дополнительные $1 200 в год, по данным Института международной экономики Петерсона.

В условиях сокращения потребительских расходов бренды вынуждены искать способы выделиться на фоне конкурентов. Одной из стратегий, которую сегодня выбирают компании, стало не повышение, а снижение цен.

Цены решают все

"Никогда не бывает плохого времени для снижения цен, особенно когда потребители остаются крайне чувствительными к стоимости товаров", — отмечает директор по анализу рынка розничной торговли и e-commerce в исследовательской компании Mintel Диана Смит.

Цена продолжает оставаться ключевым фактором выбора для покупателей. Согласно опросу Mintel, проведенному в феврале среди 2 000 взрослых, более 65% респондентов назвали стоимость товара главным критерием при выборе магазина.

При этом доверие потребителей к экономике снизилось: февральский индекс потребительской уверенности показал самое резкое месячное падение с августа 2021 года. Исследование Университета Мичигана также подтвердило, что все больше американцев обеспокоены влиянием тарифной политики на цены. Когда потребители не уверены в завтрашнем дне, они тратят меньше, и это уже отражается на рынке: розничные продажи в январе упали на 0,9% по сравнению с декабрем.

Компании идут на снижение цен

На фоне этих тенденций некоторые бренды делают ставку на снижение стоимости продукции. Так, компания Lalo, производящая товары для детей и младенцев, впервые за 12 лет существования снизила цены. Снижение затронуло 90% ассортимента и составило до 40%. Например, стоимость стульчика для кормления упала с $235 до $195, а цена нагрудника — с $29,50 до $16,99.

"Мы сделали ставку на клиентов, рассчитывая, что это окажется полезным и для бизнеса. Снижение цен позволяет ускорить рост", — объясняет сооснователь и президент Lalo Майкл Вайдер.

Добиться экономии удалось за счет пересмотра условий работы с поставщиками.

"Почему бы, вместо постоянных разговоров о передаче дополнительных расходов на покупателей, не заговорить о передаче экономии?" — отмечает Вайдер.

С момента снижения цен продажи отдельных товаров компании выросли в четыре раза.

Цена как инструмент доверия

Схожую стратегию выбрала и Blue Apron — сервис доставки готовых наборов продуктов. С января компания заморозила цены для существующих и новых клиентов на шесть месяцев и снизила стоимость доставки с $10,99 до $9,99.

"Мы можем позволить себе этот шаг, потому что строим долгосрочные отношения с клиентами, давая понять, что их интересы — в приоритете", — поясняет старший вице-президент по физическим продуктам Blue Apron Джон Адлер.

Согласно данным Mintel, более 50% покупателей при выборе компании учитывают не только цену, но и ценности бренда. Однако резкое снижение цен может оказаться рискованным шагом, особенно если компании придется снова их повышать.

"Снижение цен должно быть частью долгосрочной стратегии, а не временной мерой, иначе это может подорвать восприятие бренда", — добавляет Смит.

Торговые войны и неопределенность

Ценовая политика бизнеса осложняется торговыми войнами. Так, производитель детского питания Bobbie снизил цены на 15% почти на весь ассортимент в декабре. Компания открыла собственное предприятие в Огайо, что позволило снизить цены на продукцию и привлечь новых покупателей.

Между тем, новые пошлины Дональда Трампа грозят усугубить ситуацию. В феврале он объявил о введении 10%-го тарифа на все китайские товары, а также о планах повысить сборы на импорт из Канады и Мексики.

Некоторые компании, например Blue Apron, заранее адаптировали цепочки поставок, чтобы минимизировать влияние тарифов.

"Мы планируем производство на полгода вперед, поэтому имеем определенную защиту от подобных рисков", — отмечает Адлер.

В Lalo также ожидают влияния тарифов на часть ассортимента.

"Некоторые наши товары пока не подпадают под пошлины, но мы не уверены, что так будет всегда. Пока мы готовы выдерживать это давление, но в будущем придется пересматривать стратегию", — признает Вайдер.

Как бизнесу выжить в условиях неопределенности?

В условиях нестабильной экономики компании выбирают разные стратегии:

Снижение цен - привлекает клиентов, но требует четкой стратегии.

- привлекает клиентов, но требует четкой стратегии. Контроль над производством - позволяет управлять себестоимостью.

- позволяет управлять себестоимостью. Гибкость в логистике - помогает минимизировать потери от торговых войн.

Ставка на клиентов, разумное управление затратами и долгосрочное планирование помогают компаниям не только удерживать позиции, но и расти даже в сложных экономических условиях.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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