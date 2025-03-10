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Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве

Экономика

Как стало известно, вьетнамские власти решили продлить безвизовый режим для граждан России до 15 марта 2028 года. Безусловно, продление безвизового режима дает Вьетнаму ряд преимуществ: увеличение турпотока, укрепление отношений и экономическое сотрудничество с Россией. 

Нячанг
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нячанг

О том, как сегодняшняя политическая ситуация в мире влияет на сближение двух стран, какие экономические интересы движут Вьетнамом в отношении России, рассказал Владимир Колотов, директор Института Хо Ши Мина и заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, в интервью Pravda. Ru.

Эксперт напомнил, что основу исторических связей между странами заложил Хо Ши Мин, который в 1923 году установил контакты с СССР, участвуя в конгрессе Коминтерна. Это привело к заимствованию и адаптации советских политических технологий, что способствовало созданию коммунистической партии Вьетнама и успешным революционным движениям в стране.

Колотов подчеркнул, что с тех пор Вьетнам стал тесным партнером Советского Союза, особенно после объединения страны в 1975 году. Однако после распада СССР экономические отношения между двумя странами ослабли.

Что касается текущей политической ситуации, эксперт считает, что она незначительно влияет на сближение двух стран. Вьетнам участвует в интеграционных процессах, таких как присоединение к зоне свободной торговли ЕАЭС, но американские санкции и угроза вторичных санкций препятствуют более тесному сотрудничеству с Россией. В настоящее время товарооборот между Россией и Вьетнамом составляет около 5 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем с США — около 90-120 миллиардов долларов.

Основные торговые партнеры Вьетнама — это Китай, США, Южная Корея и Япония, и Россия даже не входит в первую десятку. Колотов отметил, что Вьетнам стремится к экономической выгоде и ищет пути нормализации отношений с США. С экономической точки зрения все страны стремятся к получению прибыли.

В настоящее время большая часть мировой торговли контролируется США и осуществляется в долларах через схемы, находящиеся под их контролем. Это создает риски, так как в любой момент можно столкнуться с санкциями, заморозкой средств или другими проблемами. Вьетнам хорошо осведомлен об этом, так как после 1975 года страна пережила 20 лет торгово-экономического эмбарго со стороны США. Лишь несколько лет назад Вьетнам постепенно вышел из режима санкций и нормализовал отношения с американцами.

Поэтому вьетнамский бизнес и банковский сектор настораживают ограничения, связанные с Россией, что также сказывается на торговых отношениях, заключил собеседник.

Уточнения

Эмба́рго (от исп. embargo — «наложение ареста», «запрещение»): целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого государства, желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям вводивших его. Эмбарго также применяется с целью «захвата рынков и получения доступа к природным ресурсам». Практика международных взаимоотношений между государствами, имеющая тысячелетнюю историю, насчитывает немало примеров введения торговых запретов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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