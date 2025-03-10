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Индексация социальных пенсий с 1 апреля: что нужно знать

1:37
Экономика

С 1 апреля в России правительство повышает социальные пенсии на 14,75%.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Это решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на оперативном совещании 10 марта. Повышение коснется пенсионеров, которые работали неофициально и не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Социальные пенсии получают люди с инвалидностью, а также те, кто потерял кормильца и не имеет необходимого стажа — мужчины старше 70 и женщины старше 65 лет, пишет URA.RU.

Также увеличатся пенсии для военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и других категорий граждан. Индексация затронет около 4,2 миллионов человек, на что предусмотрено около 8,5 миллиардов рублей в бюджете.

Эксперты напоминают: социальные пенсии ниже страховых. Социальная пенсия по старости начинает выплачиваться позже, и многие россияне, не имевшие официального трудоустройства, получают меньшие выплаты. К примеру, в 90-х и 2000-х годах многие работали без официальной записи, получая зарплату "в конвертах". В итоге, когда люди начинают думать о пенсии, у них может не хватать необходимого стажа для получения страховой пенсии.

Для назначения страховой пенсии в 2025 году нужно иметь 30 баллов (ИПК) и 15 лет стажа.

Уточнения

Индексация (экономика) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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