Рольф запустит собственную марку: доступные автомобили для массового потребителя

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автомобильный холдинг "Рольф" ведет разработку собственной марки автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info дверь автомобиля

Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Виноградова. В рамках проекта уже сформирована команда специалистов, и планируется создать доступную модель, ориентированную на массового потребителя, а не на премиум-сегмент. Производство автомобилей будет организовано в России, однако подробности о технических характеристиках и сроках выхода на рынок пока не раскрыты. Более детальная информация ожидается к концу года.

Леонид Ольшанский, вице-президент "Движения автомобилистов России", поделился своим мнением в интервью Newsinfo.ru о перспективах "Рольф" на российском автомобильном рынке. Он считает, что компания может успешно конкурировать, предлагая автомобили в тех сегментах, которые сейчас не охвачены отечественными производителями. Ольшанский предложил рассмотреть возможность создания аналога "Чайки" для среднего руководства и разработки доступной малолитражной машины для определенных категорий населения.

Он отметил, что средняя цена автомобиля составляет около 2 миллионов рублей, и "Рольф" может предложить более доступную модель на 500 тысяч рублей меньше, что сделает её привлекательной для покупателей. Ольшанский также подчеркнул, что у каждого бренда будет своя целевая аудитория, и клиенты с разными бюджетами найдут для себя подходящие варианты.

Эксперт обратил внимание на потребность в надежных и недорогих автомобилях, особенно для сельской местности и правоохранительных органов, предложив создать полувездеход, пригодный для различных нужд.

В завершение он выразил уверенность, что "Рольф" сможет найти своего покупателя, если будет активно искать новые возможности и предлагать автомобили, соответствующие требованиям различных сегментов рынка.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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