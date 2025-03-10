Апрель в шоковой терапии: какие товары подорожают

Экономист и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко рассказала о предстоящем росте цен на товары в апреле.
В интервью aif.ru она отметила, что, несмотря на небольшое снижение цен на некоторые продукты питания в феврале (сахар, подсолнечное масло, мука, крупы), в ближайшее время ожидается подорожание. Особенно повысятся цены на зарубежные продукты, а также на российские, производимые на иностранном оборудовании, такие как сыры, оливковое масло, кофе, чай, шоколад, колбасы, майонез, оливки и йогурты.
Кроме того, подорожают гаджеты и бытовая техника, включая компьютеры, чайники, микроволновые печи и фены европейского производства. Литвиненко также упомянула, что ожидается рост цен на европейскую парфюмерию, бытовую химию, одежду и обувь, спортивные товары, мебель, кожгалантерею, а также корма для животных.
Она объяснила, что сужение рынка импортных товаров связано с продолжающимся влиянием санкций на третьи страны, которые ранее поставляли европейские и американские товары. Кроме того, торговые войны между США и Европой, инициированные Дональдом Трампом, приводят к укреплению евро, что также будет способствовать росту цен на товары, поступающие в Россию через параллельный импорт.
По физико-химическим показателям и содержанию масла оливки можно грубо разделить на две группы: богатые содержанием масла и менее богатые. Оливки, богатые содержанием масла, относятся к масличной группе. Ко второй группе относятся сорта, пригодные для переработки, или консервные сорта.
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