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Рыбный бум: Приморье и Сахалин увеличили экспорт в 2,7 раза

1:38
Экономика

За неделю из Приморья и Сахалина было экспортировано 430 партий рыбы и морепродуктов общим весом 27 480 тонн, что в 2,7 раза больше, чем на прошлой неделе.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Основными покупателями приморской и сахалинской рыбной продукции стали Китай и Южная Корея. Пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что с 3 по 9 марта было оформлено 526 сертификатов здоровья, включая 94 сертификата для Сахалинской области.

Из общего числа сертификатов 380 были оформлены для поставок в Китай, 126 — в Южную Корею, 11 — в ЕС через Южную Корею и 9 — непосредственно в ЕС. Также за этот период было выдано 278 ветеринарных сертификатов формы 5i для дальневосточной продукции водного промысла, из которых 50 на Сахалине. Кроме того, оформлено 109 сертификатов формы 2 для импорта.

Специалисты отобрали 349 проб продукции, из которых 305 были взяты по обращениям владельцев, 32 — в рамках мониторинга и 12 — по госзаданию.

Также сообщается, что лососевая путина на Сахалине начнется 1 мая и продлится до 10 июня, и ученые прогнозируют, что на западе региона удастся добыть не менее 22 тонн "вишневого" лосося, передает sakh.online.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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