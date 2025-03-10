Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 блюд, которые бесподобно готовили только советские бабушки
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых

Искусственные бриллианты или природные аналоги? Выбираем кольца с драгоценными камнями

1:32
Экономика

Эксперты отмечают, что сегодня пары выбирают кольца с лабораторными бриллиантами в основном из-за их более низкой стоимости.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

В среднем, стоимость кольца с таким бриллиантом составляет около 4900 долларов, в то время как кольцо с природным бриллиантом обойдется в 7600 долларов.

По утверждению Пола Зимниски, аналитика алмазной индустрии и основателя Paul Zimnisky Diamond Analytics, лабораторно выращенные бриллианты могут стоить примерно в десять раз дешевле своих природных аналогов. Например, в первом квартале 2025 года 1-каратный лабораторный бриллиант стоит около 845 долларов, в то время как природный — около 3895 долларов.

Лабораторно выращенные камни обладают теми же химическими свойствами и твердостью, что и природные, и оцениваются по тем же критериям: огранка, цвет, чистота и каратность. Однако определить, был ли алмаз создан человеком или добыт в шахте, можно только при специальном тестировании.

Основное преимущество лабораторных бриллиантов — это их более низкая цена, что делает их привлекательными для покупателей. Однако лабораторно выращенные камни не сохраняют свою ценность и продаются даже дешевле начальной цены. В отличие от них, натуральные аналоги сохраняют свою стоимость или даже увеличиваются в цене со временем, пишет CNBC.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Садоводство, цветоводство
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.