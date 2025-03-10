Искусственные бриллианты или природные аналоги? Выбираем кольца с драгоценными камнями

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты отмечают, что сегодня пары выбирают кольца с лабораторными бриллиантами в основном из-за их более низкой стоимости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info алмазы

В среднем, стоимость кольца с таким бриллиантом составляет около 4900 долларов, в то время как кольцо с природным бриллиантом обойдется в 7600 долларов.

По утверждению Пола Зимниски, аналитика алмазной индустрии и основателя Paul Zimnisky Diamond Analytics, лабораторно выращенные бриллианты могут стоить примерно в десять раз дешевле своих природных аналогов. Например, в первом квартале 2025 года 1-каратный лабораторный бриллиант стоит около 845 долларов, в то время как природный — около 3895 долларов.

Лабораторно выращенные камни обладают теми же химическими свойствами и твердостью, что и природные, и оцениваются по тем же критериям: огранка, цвет, чистота и каратность. Однако определить, был ли алмаз создан человеком или добыт в шахте, можно только при специальном тестировании.

Основное преимущество лабораторных бриллиантов — это их более низкая цена, что делает их привлекательными для покупателей. Однако лабораторно выращенные камни не сохраняют свою ценность и продаются даже дешевле начальной цены. В отличие от них, натуральные аналоги сохраняют свою стоимость или даже увеличиваются в цене со временем, пишет CNBC.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.





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