Starbucks в поисках роста: как увольнения и изменения в работе компании повлияют на ее будущее

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Starbucks Брайан Никкол, уволив в феврале 1100 сотрудников из 16 000 человек, призывает оставшихся работников более ответственно относиться к своим обязанностям, чтобы повысить финансовые показатели компании и решить проблему отставания в продажах.

Фото: flickr.com by Richard Allaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кофе Starbucks

В своем первом обращении к сотрудникам после увольнения, которое состоялось в штаб-квартире Starbucks в Сиэтле, Никкол подчеркнул, что сотрудники несут ответственность за рост компании.

"Вы сами определяете, будет ли это место расти или нет", — заявил он.

Никкол отметил важность оперативного рассмотрения жалоб клиентов, включая такие проблемы, как поврежденная мебель, неисправные розетки и скопление напитков на прилавках. Он признал, что сотрудники корпорации запутались в "слишком большом количестве последующих встреч", что мешает принятию решений и подотчетности.

"Мы неэффективно принимаем решения, а затем отчитываемся за них друг перед другом", — прокомментировал Никкол.



Рассказав о некоторых положительных изменениях, таких как введение керамических кружек для покупателей, которые остаются в магазине, и ограничение количества товаров, которые покупатели могут заказать через приложение, Никкол также предположил, что корпоративные операции могли бы быть более эффективными, если бы больше сотрудников работали из офисов в США и Канаде.

Никкол, который, как известно, три дня в неделю преодолевает почти 1000 миль от своей резиденции в Ньюпорт-Бич до штаб-квартиры Starbucks в Сиэтле на частном самолете, является одним из видных сторонников работы в офисе. Ежегодно Starbucks выделяет 250 000 долларов на его совместную работу.

Уточнения

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году.



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