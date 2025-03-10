Стали дороже мяса: россияне переключились на премиум-овощи

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом сезоне стоимость овощей в магазинах взлетела до небес — томаты подорожали почти в два раза, а огурцы на 30%.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Как передает URA. RU, причины простые: рост себестоимости из-за повышения тарифов на газ и электричество, а также увеличения транспортных расходов. И всё это, конечно, отражается на ценниках.

Интересно, что несмотря на такие цены, россияне продолжают покупать овощи, причем все больше в сегменте "премиум". Спрос на томаты черри растет, и производители стараются наращивать объемы, хотя вырастить такие помидоры обходится значительно дороже, чем обычные.

Что касается выгодности, огурцы по-прежнему считаются "драйверами" тепличной отрасли, так как они быстрее растут и приносят урожай. Но, как ни странно, на их выращивание уходит больше ресурсов на освещение, что увеличивает себестоимость.

В целом, несмотря на рост цен, спрос на овощи не падает, и даже наблюдается дефицит в некоторых регионах, особенно на Дальнем Востоке. Так что, похоже, тепличное производство в России продолжает развиваться, хотя и с некоторыми трудностями.

Уточнения

Спрос — это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки. Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве и, с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене, находящейся в пределах «доступного» диапазона.



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