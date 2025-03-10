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Ретро-автомобили становятся инвестициями

1:22
Экономика

Уникальные предметы становятся всё более ценными из-за своей редкости на рынке и значимости в истории.

ГАЗ-21 «Волга»
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ-21 «Волга»

Например, в Екатеринбурге в прошлом году была продана "Волга" ГАЗ-21 1965 года за 4,5 миллиона рублей, что соответствует стоимости современного автомобиля. Однако для ценителей ретро-автомобилей это не имеет значения.

По словам специалиста, такие модели на рынке практически не доступны, что делает их спрос особенно высоким, особенно если это единичные экземпляры с историей.

В сегменте премиум-класса выгодно реализовать автомобиль Audi Q3, чья цена за три года выросла с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.

Что касается Lexus GX, то в 2020 году его стоимость у дилеров составила 4,8 миллиона рублей, а спустя три года его можно было продать уже за семь миллионов рублей, что на 46% дороже первоначальной цены.

Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH, объяснил эту тенденцию уходом марок из России, инфляцией, падением рубля, а также увеличением затрат на транспортировку и налоги, пишет "Прайм".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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