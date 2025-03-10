Ретро-автомобили становятся инвестициями

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уникальные предметы становятся всё более ценными из-за своей редкости на рынке и значимости в истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ-21 «Волга»

Например, в Екатеринбурге в прошлом году была продана "Волга" ГАЗ-21 1965 года за 4,5 миллиона рублей, что соответствует стоимости современного автомобиля. Однако для ценителей ретро-автомобилей это не имеет значения.

По словам специалиста, такие модели на рынке практически не доступны, что делает их спрос особенно высоким, особенно если это единичные экземпляры с историей.

В сегменте премиум-класса выгодно реализовать автомобиль Audi Q3, чья цена за три года выросла с 2,4 до 3,6 миллиона рублей.

Что касается Lexus GX, то в 2020 году его стоимость у дилеров составила 4,8 миллиона рублей, а спустя три года его можно было продать уже за семь миллионов рублей, что на 46% дороже первоначальной цены.

Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH, объяснил эту тенденцию уходом марок из России, инфляцией, падением рубля, а также увеличением затрат на транспортировку и налоги, пишет "Прайм".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.