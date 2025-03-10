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Мьянма приглашает российский бизнес: локализация производства и новые возможности

1:11
Экономика

Власти Мьянмы пригласили российский бизнес к локализации производства и использованию ресурсной базы в сельском хозяйстве и энергетике.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо сообщил об этом "Известиям". Он отметил, что российские инвесторы могут создать продукцию в Мьянме и затем экспортировать её в Россию.

Это предложение касается не только сельского хозяйства, но и сектора малого и среднего бизнеса, особенно в области энергетики, включая сжиженный природный газ. Кан Зо также подчеркнул, что страны достигли соглашения по поощрению и защите инвестиций, гарантируя полную защиту российских инвесторов.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Мьянмой увеличился на 40%, что почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом, благодаря расширению ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, в то время как Мьянма поставляет в Россию рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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