США усилили импорт палладия из России: данные января 2025 года

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года США импортировали из России в пять раз больше палладия, чем в предыдущем месяце.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Согласно данным американской статистической службы, в этом месяце Вашингтон закупил российский палладий на сумму 84,8 миллиона долларов, что является максимальным показателем с октября прошлого года, когда экспорт палладия из России в США составил 202,6 миллиона долларов.

Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков палладия в США в январе 2025 года. Лидером стала Южная Африка, которая продала палладий американским компаниям на сумму 91,9 миллиона долларов.

Также отмечается, что импорт палладия из Японии значительно вырос, увеличившись в 106 раз до 19,8 миллиона долларов, а из Швейцарии — в 13 раз до 10,1 миллиона долларов. В целом в начале года США закупили палладий у других стран на сумму 218,5 миллиона долларов, передаёт РИА Новости.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини.

