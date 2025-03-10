Новое дыхание в торговых отношениях с Россией: США увеличили объёмы экспорта кукурузы

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года США возобновили поставки кукурузы в Россию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кукуруза

По данным американской статистической службы, российские компании приобрели кукурузу у американских экспортеров на сумму 55,5 тысячи долларов. Последняя сделка по закупке американской кукурузы произошла в марте 2022 года, когда Россия приобрела зерно на сумму 44,9 тысячи долларов, пишут РИА Новости.

США являются одним из крупнейших экспортеров кукурузы, и в январе объем экспорта составил 1,5 миллиарда долларов, что на 31% выше, чем за тот же период прошлого года.

Среди основных импортеров американской кукурузы в начале этого года оказались:

Мексика, которая закупила кукурузу на 408 миллионов долларов;

Япония с заказами на 324 миллиона долларов;

Южная Корея, импортировавшая кукурузу на сумму 162 миллиона долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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