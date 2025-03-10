Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовый оазис в сердце Италии: чудо-источники, которые лечат даже гинекологию
Этот гарнир затмит любое мясо: картофельные шарики, от которых невозможно оторваться!
Урожай томатов увеличится на 30% — секрет прост и бесплатен
Дорога ошибок не прощает: привычки, которые медленно уничтожают ваш автомобиль
Секретные приёмы собак: как они заставляют нас подчиняться
Шёлковый путь и пушистые путешественники: история мурчащих захватчиков
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Сколько нужно отдыхать между подходами для максимального роста мышц?
Тепло в доме без лишних затрат: выбираем правильную изоляцию

Новое дыхание в торговых отношениях с Россией: США увеличили объёмы экспорта кукурузы

1:06
Экономика

В январе 2025 года США возобновили поставки кукурузы в Россию.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

По данным американской статистической службы, российские компании приобрели кукурузу у американских экспортеров на сумму 55,5 тысячи долларов. Последняя сделка по закупке американской кукурузы произошла в марте 2022 года, когда Россия приобрела зерно на сумму 44,9 тысячи долларов, пишут РИА Новости.

США являются одним из крупнейших экспортеров кукурузы, и в январе объем экспорта  составил 1,5 миллиарда долларов, что на 31% выше, чем за тот же период прошлого года.

Среди основных импортеров американской кукурузы в начале этого года оказались:

  • Мексика, которая закупила кукурузу на 408 миллионов долларов;
  • Япония с заказами на 324 миллиона долларов;
  • Южная Корея, импортировавшая кукурузу на сумму 162 миллиона долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Наука и техника
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом Аудио 
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Уход за переросшими томатами: поддержка, обрезка и пересадка
Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов
Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит
Дачники в шоке: какие работы весной могут погубить растения
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.