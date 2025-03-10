Новое дыхание в торговых отношениях с Россией: США увеличили объёмы экспорта кукурузы

В январе 2025 года США возобновили поставки кукурузы в Россию.
По данным американской статистической службы, российские компании приобрели кукурузу у американских экспортеров на сумму 55,5 тысячи долларов. Последняя сделка по закупке американской кукурузы произошла в марте 2022 года, когда Россия приобрела зерно на сумму 44,9 тысячи долларов, пишут РИА Новости.
США являются одним из крупнейших экспортеров кукурузы, и в январе объем экспорта составил 1,5 миллиарда долларов, что на 31% выше, чем за тот же период прошлого года.
Среди основных импортеров американской кукурузы в начале этого года оказались:
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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