Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании активно ведут переговоры с марокканскими партнерами о совместных проектах в области агротехнологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Shree Krishna Dhital, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пшеницу обычно выращивают во многих частях Непала и мира

В частности, обсуждаются инициативы по мелиорации, орошению и цифровизации агросектора. Об этом сообщили в посольстве РФ в Марокко, пишут "Известия".

Представители дипмиссии отметили, что несколько российских компаний уже имеют тесное сотрудничество с марокканскими в этой сфере. Основное внимание уделяется проектам, связанным с орошением и мелиорацией.

Интересно, что в прошлом году Россия стала лидером по экспорту пшеницы в Марокко, обогнав Францию, которая ранее считалась главным поставщиком. В 2024 году Россия экспортировала в королевство в три раза больше продукции агропромышленного комплекса, чем годом ранее.

Согласно информации посольства, в предыдущем сезоне Марокко импортировало 1,4 миллиона тонн ячменя, из которых 170 тысяч тонн пришлись на Россию, что составляет чуть больше 10% от общего импорта.

Кроме того, в феврале вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на международной выставке Gulfood 2025 в Дубае сообщил, что товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ в январе этого года вырос в два раза по сравнению с январем прошлого года.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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