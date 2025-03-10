Россияне смогут вернуть советские вклады: главные условия и суммы компенсации

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно закону № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", россияне смогут вернуть вклады, в том числе и те, которые были открыты в советский период.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Эта возможность касается также наследников, что даёт шанс вернуть средства даже тем, чьи вкладчики уже ушли из жизни.

Счета, открытые до 20 июня 1991 года, признаны внутренним госдолгом, и теперь принято решение о компенсации этих вкладов. Основная категория граждан, имеющая право на получение компенсации в 2025 году, — это люди, родившиеся до 1945 года.

Им полагается выплата в размере трехкратной суммы остатка вклада на 20 июня 1991 года. Для граждан, рождённых в 1946–1991 годах, компенсация составит двукратную сумму остатка вклада.

Сумма компенсации также зависит от срока хранения вклада и даты его закрытия. Например, если вклад был открыт до 1992 года и закрыт в период с 1996 по 2024 год, то граждане, родившиеся до 1945 года, могут получить компенсацию в трехкратном размере от номинальной стоимости на 1991 год, указанной в сберкнижке.

Это означает, что вклад на 1000 рублей может быть компенсирован в размере 3000 рублей, пишет aif.ru.

Тем не менее, несмотря на это увеличение, сумма компенсации, вероятно, не будет соответствовать нынешней покупательной способности. Если в советские времена 3000 рублей можно было потратить на автомобиль, то сегодня эта сумма едва ли покроет стоимость кофе с выпечкой в дорогом ресторане.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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