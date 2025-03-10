2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи заявил, что в 2025 году в Россию могут вернуться несколько американских компаний, в частности, из сектора потребительских товаров.
По его прогнозу, это может быть лишь 4-5 компаний, которые планируют возобновить свою деятельность в стране.
Эйджи подчеркнул, что хотя "огромной очереди на возвращение нет", интерес к возвращению бизнеса все же существует, о чем свидетельствуют запросы юристов и постоянное отслеживание ситуации компаниями.
Он добавил, что возвращение будет проще для тех компаний, которые сохранили представительства в России или оставили опцион на обратный выкуп своих активов.
В то же время, компаниям, продавшим все свои активы, будет сложнее вернуться, пишет РБК.
По оценкам Эйджи, 10-20% компаний, ушедших в 2022 году, могут вернуться в Россию, если у них есть опции для возврата.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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