2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи заявил, что в 2025 году в Россию могут вернуться несколько американских компаний, в частности, из сектора потребительских товаров.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Торговый центр

По его прогнозу, это может быть лишь 4-5 компаний, которые планируют возобновить свою деятельность в стране.

Эйджи подчеркнул, что хотя "огромной очереди на возвращение нет", интерес к возвращению бизнеса все же существует, о чем свидетельствуют запросы юристов и постоянное отслеживание ситуации компаниями.

Он добавил, что возвращение будет проще для тех компаний, которые сохранили представительства в России или оставили опцион на обратный выкуп своих активов.

В то же время, компаниям, продавшим все свои активы, будет сложнее вернуться, пишет РБК.

По оценкам Эйджи, 10-20% компаний, ушедших в 2022 году, могут вернуться в Россию, если у них есть опции для возврата.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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