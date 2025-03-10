В Киеве паника: супермаркеты и банкоматы перестали принимать карты Visa и Mastercard

На Украине произошёл масштабный сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard. Пользователи в соцсетях сообщают, что в Киеве и других городах невозможно оплатить покупки картами в супермаркетах, а также не работают банкоматы.
При этом переводы через электронные приложения остаются доступными, пишут украинские СМИ.
Официальных заявлений о причинах сбоя на данный момент не поступало.
Это событие привлекло внимание после сообщений американской прессы, которая указывала, что украинские чиновники опасаются возможных санкций США в свете инцидента между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.
Visa Inc. ([ˈviːzə] или [ˈviːsə]) — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Является основой одноимённой ассоциации.
Mastercard Inc. (ранее MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated) — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.
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