В Киеве паника: супермаркеты и банкоматы перестали принимать карты Visa и Mastercard

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине произошёл масштабный сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard. Пользователи в соцсетях сообщают, что в Киеве и других городах невозможно оплатить покупки картами в супермаркетах, а также не работают банкоматы.

Фото: Wikimedia Commons by User:Harrihealey02. This file, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ дебетовая карта Visa

При этом переводы через электронные приложения остаются доступными, пишут украинские СМИ.

Официальных заявлений о причинах сбоя на данный момент не поступало.

Это событие привлекло внимание после сообщений американской прессы, которая указывала, что украинские чиновники опасаются возможных санкций США в свете инцидента между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

Уточнения

Visa Inc. ([ˈviːzə] или [ˈviːsə]) — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Является основой одноимённой ассоциации.



Mastercard Inc. (ранее MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated) — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.



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