Франция продолжит поддерживать Вооружённые силы Украины и в ближайшее время передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму 195 миллионов евро.
Как сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, средства на этот пакет будут получены за счёт процентов с замороженных активов России.
Согласно планам, Франция намерена поставить Украине артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы AASM, которые используются и на истребителях Mirage-2000, уже находящихся в распоряжении ВСУ, пишет РБК.
Лекорню также сообщил, что с 2026 года компания Dassault Aviation начнёт производить до пяти истребителей Rafale в месяц, что позволит ускорить темпы выпуска военной техники для нужд Украины.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.