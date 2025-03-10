Франция использует активы России для вооружения Украины

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Франция продолжит поддерживать Вооружённые силы Украины и в ближайшее время передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму 195 миллионов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Как сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, средства на этот пакет будут получены за счёт процентов с замороженных активов России.

Согласно планам, Франция намерена поставить Украине артиллерийские снаряды и планирующие авиабомбы AASM, которые используются и на истребителях Mirage-2000, уже находящихся в распоряжении ВСУ, пишет РБК.

Лекорню также сообщил, что с 2026 года компания Dassault Aviation начнёт производить до пяти истребителей Rafale в месяц, что позволит ускорить темпы выпуска военной техники для нужд Украины.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



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