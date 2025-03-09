Электрические мечты и дизельные реальности: что происходит на рынке автомобилей

Автопроизводители снова обращаются к дизельным двигателям, несмотря на стремление правительств продвигать электромобили.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Причина кроется в неопределенности, связанной с будущими экологическими требованиями, а также в реакции рынка на низкие продажи электромобилей. Для производителей, таких как Stellantis и Volkswagen, возвращение к дизельным версиям — это способ оставаться прибыльными в условиях перемен на автомобильном рынке. Однако, несмотря на рост интереса к дизельным автомобилям, будущее все равно будет за электромобилями, а использование дизеля — лишь временная мера.

Как продажи электромобилей повлияли на стратегии автопроизводителей?

Многие автопроизводители, сталкиваясь с более низкими, чем ожидалось, продажами электромобилей, начинают пересматривать свои стратегии. Они возвращаются к дизельным двигателям, которые, как правило, более прибыльны и востребованы на рынке.

В Stellantis, например, спрос на дизельные автомобили оказался выше, чем ожидалось, и компания решила продлить производство этих моделей. Аналитик компании Roland Berger Матье Ноэль подчеркивает, что это решение будет актуально лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе автопроизводители будут вынуждены адаптироваться к электрическим технологиям, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Почему дизель продолжает оставаться прибыльным для производителей?

По мнению представителей компании, дизельные двигатели не только более прибыльны для производителей, но и гораздо более востребованы среди покупателей. Это подтверждают также статистические данные: несмотря на рост интереса к электромобилям, дизельные автомобили не теряют популярности.

Однако автопроизводители понимают, что будущее автомобилей лежит в сфере электрической мобильности, и несмотря на краткосрочные успехи с дизельными двигателями, они будут вынуждены делать акцент на электромобилях.