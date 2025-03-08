Рубль или доллар: что ждёт валютные рынки в 2025 году

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар в последнее время демонстрирует падение, что является неожиданным для многих, поскольку обычно валюты укрепляются в условиях геополитической нестабильности.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Причина такого тренда заключается в экономической политике США, которая включает высокие налоги, в первую очередь на богатых американцев, что снижает их инвестиционную активность. Особенно негативно сказывается налог на нереализованную прибыль от инвестиций, когда приходится платить налоги с "бумажных" прибылей — то есть, с курсовых разниц. Это создаёт дополнительные трудности как для доллара, так и для фондового рынка США.

Влияние налоговой политики на валютные курсы

Индекс доллара (DXY), который отображает его курс против шести основных валют, в настоящий момент составляет 104, что намного выше уровня конца 2020 года, когда он был около 90. Этот рост был возможен благодаря последовательному повышению процентных ставок Федеральной резервной системой, что привлекло капиталы со всего мира в долларовые активы, использующие механизм керри-трейд. Однако для экономики США такая ситуация не была выгодной, поскольку высокие ставки увеличили нагрузку на бюджет и выплаты по внешнему долгу, а также оказали сдерживающее влияние на инвестиции.

Как повышение ставок влияет на экономику и валютные рынки

Инвесторы сейчас с нетерпением ждут, когда новая администрация начнёт менять фискальную политику, обещая снижение налогов. Это, по их мнению, может вернуть интерес к американским фондовым рынкам и венчурным инвестициям.

В то же время, возможное смягчение санкций и улучшение отношений между США и Россией могут привести к укреплению рубля. Кроме того, политика Центробанка России, направленная на контроль инфляции и стимулирование экономического роста, также может существенно повлиять на курс доллара к рублю, не говоря уже о воздействии мировых цен на нефть.

Уточнения

USDX — индекс показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).



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