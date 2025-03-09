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Профсоюз Verdi объявил забастовку: аэропорты Германии в хаосе

1:26
Экономика

9 марта в аэропорту Гамбурга отменили около 300 рейсов из-за забастовки наземного персонала.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Профсоюз Verdi решил не предупреждать заранее, и работники вышли на акцию после обслуживания всего 10 рейсов. В итоге отменили 144 рейса на прибытие и 139 на вылет, что затронуло более 40 000 пассажиров.

Verdi, представляющий интересы работников аэропортов и госслужащих, заявил, что забастовка продолжится и в понедельник, что скажется на проверке безопасности пассажиров. Аэропорт предупредил, что это сильно нарушит планы семей, которые собирались в путешествия на весенние праздники, сообщает Reuters.

Профсоюз требует повышения зарплаты на 8% или минимум на 350 евро в месяц, а также увеличения премий и дополнительных выходных. Работодатели считают эти требования невыполнимыми. Представитель аэропорта сказал, что такие забастовки несправедливы по отношению к путешественникам, которые не причастны к этим спорам. 

Представитель Verdi объяснил, что они решили действовать в последний момент, чтобы оказать максимальное давление на работодателя и добиться разумного предложения.

Также в понедельник ожидается закрытие аэропортов во многих крупных городах, включая Франкфурт и Мюнхен.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре. Объединения создаются с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого представительства наёмных работников.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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