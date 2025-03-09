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Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний

Экономика

Оборонные предприятия Европы сталкиваются с проблемами из-за ограничения в банковском секторе, которое возникло вследствие политики усиленного вооружения.

Банк
Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банк

Представители этой сферы сообщают, что многие оборонные компании испытывают трудности с такими простыми процессами, как открытие банковского счета. Сотрудники банков понимают необходимость финансирования оборонных проектов, однако сделка часто блокируется из-за несоответствия определенным внутренним нормам.

Журналисты отмечают, что в стремлении Евросоюза консолидироваться вокруг поддержки Украины, банки столкнулись с неожиданными трудностями, так как их политика не соответствует этому курсу. Финансовые структуры придерживаются принципов ESG, в рамках которых компании, производящие вооружение, считаются "акциями греха", сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Россия уверена, что поставки вооружений Украине мешают мирному разрешению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что сопоставимо с "игрой с огнем".

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с военной помощью для Украины будут рассматриваться как легитимные цели для России. Он также добавил, что участие США и НАТО включает не только поставку военной техники, но и обучение персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Уточнения

Экологи́ческое социа́льное и корпорати́вное управле́ние (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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