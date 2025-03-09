Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать налог на капитальные сооружения на дачных участках.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя дача

Этот налог будет распространяться на здания с фундаментом, которые нельзя разобрать без повреждений, такие как дома, гаражи и другие капитальные строения. Однако легкие конструкции, включая теплицы, сараи, навесы и уличные туалеты, под этот налог не попадают.

Чтобы избежать штрафов, владельцы таких зданий должны зарегистрировать их в Росреестре. Если здание не внесено в кадастр, налоговая служба может самостоятельно оценить его стоимость и начислить налог, а также выписать штраф.

Размер налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости. Владельцы земель для садоводства, огородничества или личного хозяйства имеют возможность оформить одно здание площадью до 50 квадратных метров без налога, а также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, передает ГТРК Южный Урал.

Уточнения

Фунда́мент — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.





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