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Новый налог на дачных участках: с 1 марта капитальные строения будут под контролем Росреестра

1:12
Экономика

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать налог на капитальные сооружения на дачных участках.

Зимняя дача
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя дача

Этот налог будет распространяться на здания с фундаментом, которые нельзя разобрать без повреждений, такие как дома, гаражи и другие капитальные строения. Однако легкие конструкции, включая теплицы, сараи, навесы и уличные туалеты, под этот налог не попадают. 

Чтобы избежать штрафов, владельцы таких зданий должны зарегистрировать их в Росреестре. Если здание не внесено в кадастр, налоговая служба может самостоятельно оценить его стоимость и начислить налог, а также выписать штраф. 

Размер налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости. Владельцы земель для садоводства, огородничества или личного хозяйства имеют возможность оформить одно здание площадью до 50 квадратных метров без налога, а также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, передает ГТРК Южный Урал.

Уточнения

Фунда́мент — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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