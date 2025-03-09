Спрос на рекламу у блогеров продолжит расти: прогноз на 2025 год — 57 млрд рублей

Рынок инфлюенс-маркетинга в России к 2025 году может достичь 57 миллиардов рублей.
Такую информацию предоставили аналитики "Ассоциации блогеров и агентств" и платформы "eLama".
В прошлом году рынок оценивался в 44 миллиарда рублей, что на 37% превышает показатели 2023 года. Эксперты отмечают, что рынок возвращается к стабильному росту на уровне 30%, что связано с улучшением экономической ситуации в стране. Однако возможны риски, например, блокировка платформ, как это уже произошло с "YouTube", хотя российские альтернативы пока не способны полностью их заменить.
Тем не менее, последние изменения на международной арене могут оказать положительное влияние на рынок. Спрос на рекламу у блогеров продолжает расти, подчеркивая важность инфлюенс-маркетинга для бизнеса и создавая перспективы для развития предпринимательства и общества в целом, пишет ТАСС.
Маркетинг влияния (англ. influencer marketing, инфлюенсер-маркетинг) — это форма маркетинга в социальных сетях, включающая рекомендации и продакт-плейсмент со стороны лидеров мнений. Более кратко, influencer marketing — способ продвижения товаров или услуг через инфлюенсеров. Под инфлюенсером понимается человек, бренд или группа лиц, которые способны повлиять на поведение и решения своей аудитории.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.