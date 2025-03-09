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62% товаров и услуг: два города ДНР сформировали производственную активность региона

1:01
Экономика

В 2024 году около 62% общего объема товаров и услуг, произведенных в Донецкой Народной Республике, были сосредоточены в двух крупнейших городах — Донецке и Макеевке.

Донецк
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Донецк

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития ДНР. 

Согласно данным ведомства, Макеевский городской округ занял лидирующую позицию, составив 32,3% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Второе место занимает Донецкий городской округ, обеспечивший 29,8% объема. Тройку лидеров замыкает Старобешевский муниципальный округ с 9,9% продукции и услуг.

Министерство отметило, что эти территории играют ключевую роль в экономическом развитии региона, обеспечивая более половины всей производственной деятельности ДНР, передает ТАСС.

Уточнения

Проду́кция — термин, характеризующий результат производственной, хозяйственной деятельности. Представляет собой совокупность продуктов, явившихся результатом производства отдельного предприятия (организации), отрасли промышленности, сельского хозяйства или всего народного хозяйства страны или всего мира за определенный промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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