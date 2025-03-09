Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью

В Нижегородской области 10 074 жителя установили запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия владельца в 2025 году.
Об этом сообщили порталу "Живем в Нижнем" в региональном Управлении Росреестра.
За первые два месяца года данную возможность также использовали 2366 юридических лиц. В 2024 году запрет был установлен 18 931 жителем региона и 4855 юрлицами. Такая мера направлена на защиту недвижимости от мошенничества.
Благодаря этому запрету никто, без ведома и согласия собственника, не сможет продать, подарить, заложить или сдать в аренду квартиру или дом. В случае, если третье лицо попытается совершить какие-либо действия на основании доверенности, ему будет отказано.
Чтобы установить запрет, можно подать заявление в любом МФЦ или на портале Госуслуг, предоставив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости. Запись будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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