Мошенничеству — нет! Собственники устанавливают запрет на регистрационные действия с недвижимостью

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Нижегородской области 10 074 жителя установили запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия владельца в 2025 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Об этом сообщили порталу "Живем в Нижнем" в региональном Управлении Росреестра.

За первые два месяца года данную возможность также использовали 2366 юридических лиц. В 2024 году запрет был установлен 18 931 жителем региона и 4855 юрлицами. Такая мера направлена на защиту недвижимости от мошенничества.

Благодаря этому запрету никто, без ведома и согласия собственника, не сможет продать, подарить, заложить или сдать в аренду квартиру или дом. В случае, если третье лицо попытается совершить какие-либо действия на основании доверенности, ему будет отказано.

Чтобы установить запрет, можно подать заявление в любом МФЦ или на портале Госуслуг, предоставив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости. Запись будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.