Как погромы изменили рынок недвижимости в Коркино: роскошные особняки цыган ищут покупателей

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Коркино Челябинской области после осенних погромов местные жители привели к решению цыганской общины продать свои дворцы и особняки.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Элитная недвижимость предлагается по ценам от 8 до 16 миллионов рублей.

Местная цыганская община разместила многочисленные объявления о продаже своих резиденций на профильных интернет-площадках, что привлекло внимание потенциальных покупателей.

Продаваемые объекты выделяются на фоне обычных предложений в регионе и отличаются роскошной внутренней отделкой, пишет 74.ru.

Ранее сообщалось, что в Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу действующий завод по производству полимерной мешкотары за 50 миллионов рублей. Согласно информации, годовая выручка завода составляет 80 миллионов рублей при расходах в 55 миллионов рублей, что обеспечивает чистую прибыль в размере 25 миллионов рублей. Окупаемость инвестиций составляет 36 месяцев. Завод работает на рынке уже 10 лет и имеет штат из 40 сотрудников с средней заработной платой 45 тысяч рублей.





Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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