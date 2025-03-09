Несырьевой экспорт столицы взлетел на 85%: Москва укрепляет отношения с Вьетнамом

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва активно развивает торгово-экономические отношения с Вьетнамом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нянчанг

За первые 9 месяцев прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Вьетнам увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин поручил городским властям увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны, включая Вьетнам. В период с января по октябрь 2024 года около 52% поставок из Москвы в страну составили товары пищевой промышленности, включая детское питание, кондитерские изделия, напитки и консервы.

Ключевыми направлениями московского экспорта во Вьетнам являются продукция металлообрабатывающей, строительной и фармацевтической отраслей. Поставки гидравлических двигателей и насосного оборудования из Москвы выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

С целью поддержки столичной продукции на международных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта "Моспром", который помогает московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях. Министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что центр сопровождает производителей на всех этапах внешнеэкономической деятельности и планирует организовать бизнес-миссию в Ханой в 2025 году для продвижения московской продукции.

Государство также активно поддерживает московских экспортеров в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляя информационную, финансовую, страховую и логистическую помощь. Платформа "Мой экспорт" предлагает бесплатные консультации, аналитические данные и обучение для предпринимателей, стремящихся выйти на международные рынки, пишет mos.ru.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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