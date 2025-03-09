На что рассчитывать: пособия по временной нетрудоспособности будут расти до 2027 года

В России размер выплат по больничным листам увеличился до 5,7 тысячи рублей в день, и ожидается дальнейшее повышение этих пособий.
Юлия Коваленко, кандидат экономических наук и доцент РЭУ имени Плеханова, уточнила, что расчет больничного осуществляется на основе средней заработной платы за последние два года, что делает эти выплаты более актуальными для работников с высокими доходами.
Она отметила, что рост заработной платы в России позволяет увеличивать выплаты по больничным листам. Кроме того, социальные взносы, которые работодатели выплачивают в Социальный фонд, также выросли из-за повышения зарплат. Размер пособия будет зависеть не только от минимального размера оплаты труда, но и от средней зарплаты конкретного работника.
Доцент Главного контрольного управления города Москвы Елена Зацаринная добавила, что в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности удвоилось и зависит от стажа работника. Она также подчеркнула, что Социальный фонд планирует продолжать повышать максимальный лимит до 2027 года и что эта информация доступна на официальном сайте фонда, где также анонсируются предстоящие изменения, передает 360.ru.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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