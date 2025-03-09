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Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе

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Экономика

Согласно исследованию, проведенному онлайн-сервисом для управления бизнесом "Битрикс24", почти половина россиян (47%) не чувствуют себя эффективными в дистанционном формате работы.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

В публикации, с которой познакомилась "Газета.Ru", говорится, что лишь 53% респондентов ощущают небольшую продуктивность на удаленке.

Исследование также показало, что только 16% граждан работают 40 часов в неделю, в то время как 42% тратят на работу больше времени. 47% опрошенных считают "невыстроенные процессы" главной причиной переработок, а 21% работает сверхурочно из-за отвлечений.

Кроме того, 54% респондентов отметили, что общаются с коллегами на работе более часа, а 30% — более двух часов.

Эксперты также поднимали вопрос о нагрузке на работников и возможных здоровье проблемах из-за переработок. 

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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