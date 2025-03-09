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Мошенники ищут доступ к кредитным историям россиян

1:31
Экономика

Кредитные истории заемщиков интересуют не только банки, но и множество других организаций. Не оставляют их без внимания и мошенники.

Киберпреступник с ноутбуком
Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберпреступник с ноутбуком

Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек", поделился советами о том, как с этим вести борьбу. По его словам, запросы в базы кредитной информации (БКИ) могут делать любые организации, имеющие согласие заемщика, такие как кредитные учреждения, страховые компании, операторы мобильной связи и работодатели.

Изначально информация в кредитных историях была нужна только банкам для оценки риска неплатежа. Однако с увеличением объема информации возросло и количество желающих получить к ней доступ, включая работодателей при отборе сотрудников.

Мехтиев отметил, что законность доступа к кредитной истории зависит от наличия согласия заемщика. Он призвал быть внимательными и осознанно выдавать согласия, отмечая, что не стоит делиться своей кредитной историей с теми, кто не имеет на это веских причин.

Чтобы ограничить доступ к своей кредитной истории, заемщикам следует избегать ситуации, когда они дают согласие на ее получение. Кроме того, они могут проверить, кто запрашивал их персональные данные, запросив отчет в БКИ. Если обнаружатся несанкционированные запросы, необходимо обратиться в Банк России, который может наложить штраф на нарушителя и инициировать проверку, пишет "Прайм".

Уточнения

Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов. На базе кредитной истории может вычисляться кредитный скоринг для упрощения оценки кредитоспособности лиц, например при выдаче лицу новых кредитов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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