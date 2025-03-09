Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг, 6 марта, цены на медь продолжили расти на лондонских торгах благодаря снижению курса доллара и временной отмене Дональдом Трампом пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медь

Трехмесячный контракт на медь подорожал на 1,2%, достигнув $9703 за тонну — максимального уровня с 5 ноября. В предыдущий день медь уже подорожала на 2,6%. Аналитик WisdomTree Нитеш Шах отметил, что это свидетельствует о гибком подходе.

На ShFE трехмесячный контракт на медь вырос на 1,6%, до 78310 юаней ($10,813.31) за тонну, и этот уровень не наблюдался более двух недель. На американской Comex фьючерсы на медь подорожали на 0,5%, до $4.82 за фунт. Инвесторы учитывают возможное введение ввозных пошлин на медь в США, в результате чего премия на Comex относительно LME снизилась до $885 с $984 на предыдущей неделе.

Несмотря на обещание новых финансовых стимулов для поддержки потребления на Всекитайском собрании народных представителей, экономисты остались не в восторге от индивидуальных шагов Китая по поддержке спроса на жилье.

Цены на другие металлы также растут: алюминий подорожал на 1,4% до $2696,5 за тонну, цинк — на 1,8% до $2930, свинец — на 0,6% до $2045,5, никель — на 2,4% до $16280, а олово — на 3% до $32650. Свинец достиг трехмесячного максимума, тогда как цена никеля — максимума почти за 4 месяца.

На утренних торгах 7 марта, цена на медь в Шанхае выросла до 5-месячного максимума на фоне беспокойства о возможных американских пошлинах и надежд на экономическое стимулирование в Китае.

Аналитик ANZ Сони Кумари отмечает, что последние заявления Трампа о медном импорте способствовали росту цен, а оптимизм по поводу стимулирования поддерживает рынок. Китай также оставил за собой возможность введения дополнительных экономических мер, если рост экономики замедлится. В январе-феврале китайский экспорт был менее активным, а экспорт неожиданно сократился из-за проблем с торговыми партнерами, пишет metaltorg.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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