Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет бодрости на весь день: чем заменить привычный завтрак
Рыбные котлеты, которые тают во рту — добавьте этот ингредиент
Щепотка корицы в день: мощный источник железа, о котором вы не знали
Осторожно, All Inclusive! Эти страны обманывают ожидания туристов — раскрываем карты
Это прикольно: Стас Михайлов дал концерт в Шереметьево рассказал, почему любит петь в самых неожиданных местах
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Главные правила освещения в вашем доме: где и какие лампы нужны
Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение
Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело

Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США

2:51
Экономика

В четверг, 6 марта, цены на медь продолжили расти на лондонских торгах благодаря снижению курса доллара и временной отмене Дональдом Трампом пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

Трехмесячный контракт на медь подорожал на 1,2%, достигнув $9703 за тонну — максимального уровня с 5 ноября. В предыдущий день медь уже подорожала на 2,6%. Аналитик WisdomTree Нитеш Шах отметил, что это свидетельствует о гибком подходе.

На ShFE трехмесячный контракт на медь вырос на 1,6%, до 78310 юаней ($10,813.31) за тонну, и этот уровень не наблюдался более двух недель. На американской Comex фьючерсы на медь подорожали на 0,5%, до $4.82 за фунт. Инвесторы учитывают возможное введение ввозных пошлин на медь в США, в результате чего премия на Comex относительно LME снизилась до $885 с $984 на предыдущей неделе.

Несмотря на обещание новых финансовых стимулов для поддержки потребления на Всекитайском собрании народных представителей, экономисты остались не в восторге от индивидуальных шагов Китая по поддержке спроса на жилье. 

Цены на другие металлы также растут: алюминий подорожал на 1,4% до $2696,5 за тонну, цинк — на 1,8% до $2930, свинец — на 0,6% до $2045,5, никель — на 2,4% до $16280, а олово — на 3% до $32650. Свинец достиг трехмесячного максимума, тогда как цена никеля — максимума почти за 4 месяца.

На утренних торгах 7 марта, цена на медь в Шанхае выросла до 5-месячного максимума на фоне беспокойства о возможных американских пошлинах и надежд на экономическое стимулирование в Китае.

Аналитик ANZ Сони Кумари отмечает, что последние заявления Трампа о медном импорте способствовали росту цен, а оптимизм по поводу стимулирования поддерживает рынок. Китай также оставил за собой возможность введения дополнительных экономических мер, если рост экономики замедлится. В январе-феврале китайский экспорт был менее активным, а экспорт неожиданно сократился из-за проблем с торговыми партнерами, пишет metaltorg.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Российский шоу-бизнес
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы Аудио 
Популярное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры

Как превратить картофельные очистки в мощное удобрение для сада, огорода и комнатных растений? Простые рецепты, которые помогут улучшить почву и урожай.

Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Хрюканье у питомца: невинная привычка или тревожный звоночек
Цветмет дорожает на фоне изменений в торговой политике США
Главные правила освещения в вашем доме: где и какие лампы нужны
Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение
Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело
Заворот желудка у собак: ошибка, которую совершают тысячи владельцев
Чем заканчивается чистка ушей палочками: врачи знают, но молчат
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже
Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.