Готовый бизнес: завод полимерной упаковки ищет нового владельца

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Экономика

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу действующий завод по производству полимерной мешкотары за 50 миллионов рублей.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Завод находится по адресу: ул. Михайловская, 167, занимает площадь 2400 квадратных метров и полностью в собственности. Первое объявление о продаже появилось в 2020 году, пишет URA.RU.

Согласно информации, годовая выручка завода составляет 80 миллионов рублей при расходах в 55 миллионов рублей, что обеспечивает чистую прибыль в размере 25 миллионов рублей. Окупаемость инвестиций составляет 36 месяцев. Завод работает на рынке уже 10 лет и имеет штат из 40 сотрудников с средней заработной платой 45 тысяч рублей.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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