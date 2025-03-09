Готовый бизнес: завод полимерной упаковки ищет нового владельца

В Шадринске (Курганская область) выставлен на продажу действующий завод по производству полимерной мешкотары за 50 миллионов рублей.
Завод находится по адресу: ул. Михайловская, 167, занимает площадь 2400 квадратных метров и полностью в собственности. Первое объявление о продаже появилось в 2020 году, пишет URA.RU.
Согласно информации, годовая выручка завода составляет 80 миллионов рублей при расходах в 55 миллионов рублей, что обеспечивает чистую прибыль в размере 25 миллионов рублей. Окупаемость инвестиций составляет 36 месяцев. Завод работает на рынке уже 10 лет и имеет штат из 40 сотрудников с средней заработной платой 45 тысяч рублей.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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