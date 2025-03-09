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Аграрный комитет Думы поддержал законопроект о предельных наценках на продукты

1:29
Экономика

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты, подготовленный пятью депутатами от "Справедливой России".

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Этот законопроект, представленный в сентябре 2024 года, позволяет регионам устанавливать максимальные наценки: 5% для оптовиков и 15% для розничных продавцов от отпускной цены производителя. В перечень товаров с возможными ограничениями входят мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, сахар, мука, овощи и яблоки.

Комитет считает, что такой механизм поможет предотвратить необоснованное завышение цен и обеспечит справедливое распределение прибыли между участниками рынка. Однако в заключении комитета отмечено, что необходимо уточнить полномочия регионов и федерального центра, а также сделать доработки к законопроекту ко второму чтению.

Правительство также выразило поддержку закона, но рекомендовало учесть риски, такие как возможный дефицит товаров и рыночные диспропорции, которые могут возникнуть из-за введения предельных наценок. Кроме того, в отзыве указано, что уже существует механизм временного ценового регулирования, позволяющий сохранять стабильность цен на социально значимые товары. Комитет по промышленности и торговле пока не представил своего заключения по этому законопроекту, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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