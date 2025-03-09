Аграрный комитет Думы поддержал законопроект о предельных наценках на продукты

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты, подготовленный пятью депутатами от "Справедливой России".

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Этот законопроект, представленный в сентябре 2024 года, позволяет регионам устанавливать максимальные наценки: 5% для оптовиков и 15% для розничных продавцов от отпускной цены производителя. В перечень товаров с возможными ограничениями входят мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, сахар, мука, овощи и яблоки.

Комитет считает, что такой механизм поможет предотвратить необоснованное завышение цен и обеспечит справедливое распределение прибыли между участниками рынка. Однако в заключении комитета отмечено, что необходимо уточнить полномочия регионов и федерального центра, а также сделать доработки к законопроекту ко второму чтению.

Правительство также выразило поддержку закона, но рекомендовало учесть риски, такие как возможный дефицит товаров и рыночные диспропорции, которые могут возникнуть из-за введения предельных наценок. Кроме того, в отзыве указано, что уже существует механизм временного ценового регулирования, позволяющий сохранять стабильность цен на социально значимые товары. Комитет по промышленности и торговле пока не представил своего заключения по этому законопроекту, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.





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