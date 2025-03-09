Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США начали обсуждать возможность заключения соглашения с Демократической Республикой Конго (ДРК) о добыче редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.
Как отмечают источники, такая сделка могла бы не только помочь развить сектор добычи полезных ископаемых, но и создать высококвалифицированные рабочие места для населения Конго, а также интегрировать страну в мировую экономику. ДРК обладает значительными запасами критически важных ресурсов, используемых в современных технологиях.
Предполагается, что инициатором этого соглашения стали власти Конго, которые могут предоставить США права на разведку и добычу полезных ископаемых. В свою очередь, Белый дом, по информации издания, готов поддержать президента Феликса Чисекеди, а также оказать помощь вооруженным силам ДРК в подготовке.
В настоящее время в Конго продолжаются боевые действия в провинциях Северное Киву и Южное Киву, где местные военизированные формирования поддерживаются Руандой.
Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго (фр. République démocratique du Congo [ʁe.py.bˈlik demɔkʁaˈtik dy kɔ̃ɡo]), сокращённо ДР Конго, ДРК, также Ко́нго-Кинша́са и в прошлом Заир — государство в Центральной Африке. Столица и крупнейший город страны — Киншаса.
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