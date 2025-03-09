Санкционное давление на Россию ослабнет? Чего ждать от США

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дипломатический источник в Турции отметил, что смягчение американских санкций, введённых против России, могло бы позитивно повлиять на международную торговлю и облегчить решение проблем с банковскими переводами.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Источник подчеркнул, что Анкара не располагает точной информацией о планах Вашингтона по пересмотру санкций, однако согласился, что это было бы полезным шагом для экономики.

7 марта Reuters сообщило, что администрация США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России, особенно в энергетическом секторе, пишет РИА "Новости".

Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному разрешению конфликта, добавив, что переговоры с Киевом оказываются гораздо более сложными, чем взаимодействие с Москвой.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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