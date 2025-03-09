Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае начала таможенной войны между США и ЕС, европейские страны неизбежно окажутся в проигрыше.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Он выразил уверенность, что такая война, скорее всего, начнется, хотя её масштабы ещё не ясны.

Орбан подчеркнул, что Венгрия сможет избежать негативных последствий благодаря соглашению с США и гибкой внешней политике, которая позволит поддерживать нормальные отношения с другими государствами.

Кроме того, Орбан отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув важность стабилизации ситуации в регионе, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес — Венгерский гражданский союз».



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