Туркменистан готов открыть газовый кран Европе

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Туркменистан выразил готовность поставлять природный газ в Европу.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Председатель верхней палаты Туркменистана и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что рынок Европы является одним из крупнейших для энергоресурсов, и сотрудничество с ним будет выгодным для обеих сторон.

Одним из возможных путей для реализации этого сотрудничества Бердымухамедов обозначил транскаспийский маршрут, который может стать важным каналом для поставок природного газа.

Также Туркменистан готов поставлять электроэнергию в Европу.

Ранее Украина обсуждала с Азербайджаном транзит газа через свою территорию в Европу, что является частью стратегии по диверсификации источников поставок газа в Европейский Союз.

Уточнения

Туркмениста́н (туркм. Türkmenistan [tʏɾkmønʏˈθːɑːn]), также Туркме́ния — государство в юго-западной части Центральной Азии, член ООН со 2 марта 1992 года. Является нейтральным государством со статусом нейтралитета, признанным Генеральной Ассамблеей ООН.



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