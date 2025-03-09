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Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции

0:41
Экономика

Экс-комик Владимир Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции — Milleis Banques.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Сделка была осуществлена через офшорную компанию, связанную с ним. В этом процессе задействована и компания Rothschild & Co, с которой связан президент Франции Эммануэль Макрон, что привлекло внимание СМИ.

Согласно информации, опубликованной французскими журналистами, покупка была сделана на сумму более миллиарда евро.

Также сообщается о возможности приобретения Зеленским знаменитой резиденции "Орлиное гнездо", расположенной в Германии, которая ранее принадлежала Адольфу Гитлеру

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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