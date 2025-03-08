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Рынок беспилотников на 100 миллиардов долларов: что принесет новый альянс

2:39
Экономика

Заводы Leonardo, участвующие в деятельности совместного предприятия, будут располагаться в Ронки-дей-Леджонари, Турине, Риме-Тибуртина и Нервиано. Baykar входит в число ведущих экспортеров Турции, продавая беспилотники в десятки стран.

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

Новый альянс Leonardo и Baykar: создание эталонного игрока на рынке беспилотников

Группа Leonardo (30% которой контролируется Казначейством) и турецкая Baykar Technologies подписали соглашение, которое откроет новые горизонты для итало-турецкого альянса в сфере оборонных беспилотников. Партнерство предполагает создание совместного предприятия, которое будет ориентировано на европейский рынок стоимостью около 100 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. Это включает беспилотные истребители, вооруженные разведывательные беспилотники и дальнобойные системы.

Стратегическое сотрудничество: новые рыночные возможности в Европе

"С Baykar мы создаем нового эталонного игрока на рынке беспилотных технологий, который будет играть все более важную роль в будущем обороны". — прокомментировал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.

Новый альянс, по его словам, откроет возможности для значительного продвижения в области беспилотных систем, что важно в условиях современных вызовов для оборонной промышленности, таких как искусственный интеллект и кибербезопасность.

Геополитика и оборонная промышленность: перспективы сотрудничества Италии и Турции

Министр обороны Гвидо Кросетто подчеркнул важность этого соглашения, отметив, что отношения между Италией и Турцией станут все более значимыми с точки зрения геополитики и промышленного развития. Это сотрудничество отвечает на вызовы быстро меняющегося мира.

Роберто Чинголани прокомментировал возможное перепрофилирование автомобильных компаний на военное производство. Несмотря на это, компания не ведет переговоров с автопроизводителями, так как задача по перепрофилированию "слишком сложная". Однако она рассматривает возможность сотрудничества в производстве "более легких инструментов".

Рост Leonardo на фоне военных конфликтов: выгода от гонки вооружений

Как и другие оборонные компании, Leonardo извлекает выгоду от гонки вооружений, спровоцированной войной на Украине. За последний год акции компании выросли на 121%, что подчеркивает успешность стратегии в условиях глобальной нестабильности.

Уточнения

Роберто Чинголани (итал. Roberto Cingolani; род. 23 декабря 1961, Милан) — итальянский физик и политик, министр комплексных экологических преобразований (2021—2022).

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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