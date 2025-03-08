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Юридическая война: Bosch требует смены названия у производителя велосипедов

2:20
Экономика

Известный производитель бытовой техники Bosch потребовал от тулузской компании Botch Cargo Bikes изменить название. Немецкий гигант посчитал, что оно слишком похоже на его собственное, хотя компании работают в совершенно разных сферах.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

Юридическое давление от Bosch

Несколько недель назад компания Botch Cargo Bikes получила официальное письмо от юристов Bosch. Немецкий концерн, один из заводов которого находится в Оне-ле-Шато (Аверон), опасается, что схожесть названий может вызвать путаницу у потребителей.

"Мы пытаемся объяснить им, что слово Botch происходит из окситанского языка и никоим образом не связано с Bosch. Но это очень сложно". — рассказал один из трех соруководителей Botch Томас Гра в интервью радиостанции "Ici Occitanie".

Окситанские корни названия

Слово "botch" в тулузском диалекте окситанского языка используется для обозначения человека с авантюрным складом ума, а не имеет отношения к имени Роберта Боша, основателя немецкого концерна. Тем не менее, Bosch требует от французской компании смены названия.

Велосипеды, сделанные с нуля

Компания Botch была основана почти пять лет назад в Тулузе. Она занимается сборкой грузовых велосипедов, используя переработанные детали для создания комплектов. Стоимость варьируется от 2900 евро за стандартную версию до 4000 евро за электрифицированные модели.

"Нужно быть немного сумасшедшим, чтобы заняться этим делом, особенно когда наши конкуренты предпочитают производство в Азии", — говорит Гра.

Он признается, что в начале проекта не имел опыта ни в механике велосипедов, ни в сварке рам. Однако его вдохновил личный опыт работы курьером в Брюсселе во время учебы. Сейчас же компания активно развивается: в 2024 году она оснастила 48 велосипедов.

Тем не менее, юридическое давление со стороны Bosch остается серьезным вызовом для маленькой компании. Ожидается, что этот конфликт будет развиваться в ближайшие месяцы.

Уточнения

Bosch (полное наименование Robert Bosch GmbH) — немецкая транснациональная инженерная и технологическая компания. Штаб-квартира находится в Герлингене, недалеко от Штутгарта, Германия.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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